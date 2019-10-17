Роструд получил 440 жалоб от предпенсионеров о необоснованном увольнении

Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей Подробнее

В ведомство жалобы начали поступать после того, как 3 октября 2018 года в Уколовный кодекс ввели Статью 144.1 за увольнение предпенсионеров. Предполагалось, что работодатели будут нести ответственность за необоснованное увольнение (или отказ в работе) соискателей, которым до пенсии осталось меньше пяти лет. Их могут оштрафовать или заставить пройти обязательные работы.

Однако несмотря на жалобы, ни одного уголовного дела по данной статье возбуждено не было. Связано это с тем, что дискриминационный (по возрасту) мотив увольнения сложно доказать.

По данным Минтруда, число неработающих людей предпенсионного возраста растет: за второй квартал оно увеличилось на 8,5% по равнению с первым.

Ранее сообщалось, что Министерство труда планирует отменить около одной тысячи нормативных актов, некоторые из которых действуют с 1917 года.