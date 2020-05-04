Роструд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Зарплату россиянам выплатят по такому же принципу, как и в предыдущем месяце, который был объявлен полностью нерабочим.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — заявили в Роструде.

О продлении нерабочих дней в стране заявил Владимир Путин, выступая с обращением к нации 28 апреля. Он рассказал, что ограничения необходимы как минимум до 11 мая, а уже с 12 числа страна будет постепенно выходить из изоляции.

Тем не менее из-за возросших подтвержденных случаев COVID-19 за последние два дня в нашей стране Роспотребнадзор не исключает продление антивирусных ограничений до июня. А в Минздраве предлагают ужесточить карантинные меры, чтобы избежать дальнейшего роста числа заболевших.

В России за последние сутки побит рекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса — 10 633. Таким образом, общее количество заболевших составило 134 687 человек.