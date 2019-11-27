  • Роструд объяснил, как сделать 31 декабря выходным днем

    27 ноября 2019, 10:26

    Александра Ломейко

    День празднования Нового года — 31 декабря — выпадает в 2019 году на вторник. Выходным он может стать, только если будут соблюдены несколько условий.
    Роструд объяснил, как сделать 31 декабря выходным днем

    Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что работодатель может принять самостоятельное решение и отпустить сотрудника на это число. Есть шанс взять отгул за отработанные сверхурочные часы или попросить его в счет отпуска, уточнила газета «Известия».

    Однако при дополнительном выходном дне, напомнил специалист, норма рабочего времени уменьшается, что в свою очередь может сказать на размере заработной платы — она будет меньше.

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    Шкловец заметил, что в случае инициативы со стороны работодателя именно на нем лежит обязанность решить вопрос о плате выходного дня.

    «Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», — пояснили в Роструде.

    Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря — рабочий день. Его продолжительность сокращена на час. Перенос выходных дней может быть произведен только решением правительства или согласно действующему законодательству. Работодатели не в праве так поступать. При этом россияне готовы выйти на работу в субботу, 28 декабря, чтобы 31-е было выходным.