Роструд объяснил, как сделать 31 декабря выходным днем

День празднования Нового года — 31 декабря — выпадает в 2019 году на вторник. Выходным он может стать, только если будут соблюдены несколько условий.

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что работодатель может принять самостоятельное решение и отпустить сотрудника на это число. Есть шанс взять отгул за отработанные сверхурочные часы или попросить его в счет отпуска, уточнила газета «Известия».

Однако при дополнительном выходном дне, напомнил специалист, норма рабочего времени уменьшается, что в свою очередь может сказать на размере заработной платы — она будет меньше.

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Шкловец заметил, что в случае инициативы со стороны работодателя именно на нем лежит обязанность решить вопрос о плате выходного дня.

«Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», — пояснили в Роструде.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря — рабочий день. Его продолжительность сокращена на час. Перенос выходных дней может быть произведен только решением правительства или согласно действующему законодательству. Работодатели не в праве так поступать. При этом россияне готовы выйти на работу в субботу, 28 декабря, чтобы 31-е было выходным.