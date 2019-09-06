Роструд назвал сферы, где больше вакансий с высокими зарплатами

Самое большое число вакантных рабочих мест с зарплатой от 80 тысяч рублей предлагается сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда, на достойную зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта и механики по ремонту транспорта.

Россияне назвали достойную зарплату Подробнее

Российские компании также предлагают высокооплачиваемую работу инженерам, электрогазосварщикам, прорабам, а также начальникам участков в строительстве.

Зарплата в размере от 300 до 400 тысяч рублей предлагается пилотам самолетов и капитанам судов.

200 тысяч рублей — зарплата машинистов горных выемочных машин в России.

Ранее РБК со ссылкой на Росстат сообщил, что в стране трудятся более 11 тысяч человек, чья зарплата составляет более одного миллиона рублей. Такие деньги предлагают в сферах торговли и ремонта транспорта.

Специалисты компании «Сбербанк страхование жизни» провели исследование, которое показало, какой уровень заработной платы устраивает жителей страны. Выяснилось, что россияне считают сумму около 70 тысяч рублей достойной оплатой своего труда.