Роструд назвал профессии с самыми высокими зарплатами

Оказалось, что самый высокий оклад предлагают механикам разных специализаций — до 250-300 тысяч рублей в месяц. Механиков ждут в Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской области, а также в Приморье и Республике Саха. Помимо обычного графика работы, работодатели готовы рассматривать вахтовый метод.

Следующие по списку — капитаны. Их зарплаты достигают 200-250 тысяч рублей. Капитаны требуются в Приморье, Камчатке и Сахалине. На высокую зарплату могут рассчитывать горные специалисты. Оклад может быть свыше 200 тысяч рублей. IT-специалистам тоже предлагают зарплату до 170-200 тысяч рублей. Особенно высокий спрос на таких специалистов зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

На высокую зарплату от 100 тысяч рублей могут претендовать и врачи разных специальностей. Открытые вакансии есть в Москве, Московской, Иркутской, Челябинской области и в других округах.