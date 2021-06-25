Роструд назвал основания для отстранения непривитых от работы

Непривитого сотрудника могут отстранить от работы. Такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом, федеральными законами, а также иными нормативно-правовыми актами. Об это сообщили в Роструде.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК России уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК России и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем говорится, что если человек не поставил профилактические прививки, то ему могут отказать в приеме на работу или отстранить от деятельности, которая связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Роструд ответил на вопрос, по каким показаниям прививки становятся обязательными. Речь идет об угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах имеют право выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам по эпидемическим показаниям.

Ведомство обратило внимание на то, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она является обязательной, если в субъекте РФ есть соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.