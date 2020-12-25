Роструд назвал количество коротких рабочих недель в 2021 году

Россиян в 2021 году ожидают семь коротких рабочих недель, но будет и одна шестидневная. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

Трехдневные выходные стали возможными благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Неделя с 15 по 20 февраля — единственная шестидневная рабочая неделя в следующем году.

Работать всего четыре дня россияне будут благодаря 8 марта, майским праздникам, Дню России (12 июня). В ноябре жителей страны ожидает трехдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября. Выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую неделю ноября придется работать только с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя года тоже будет четырехдневной, так же как и в этом году. Во многих регионах 31 декабря решили сделать выходным. Однако ради этого придется поработать в субботу, 26 декабря. Не выходить на работу 31-го разрешили в Подмосковье и в Москве. В российской столице это решение касается только бюджетников.