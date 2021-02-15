Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе с 15 февраля

Наступившая рабочая неделя будет длинной. График изменится из-за Дня защитника Отечества, напомнили в Роструде.

Неделя с 15 по 21 февраля будет единственной в этом году с шестью рабочими днями. Выйти в цех или офис придется в субботу, 20 февраля. Благодаря этому следующий понедельник, 22 февраля, будет выходным.

На праздничной неделе, с 22 по 28 февраля, будет всего три рабочих дня — среда, четверг и пятница (24-26 февраля).

Следующие длинные выходные ждут россиян уже в марте — Международный женский день выпадает на понедельник.

Затем будут две короткие недели в мае. Понедельники 3 и 10 мая будут выходными из-за праздничных дат 1 и 9 мая, выпадающих на субботу и воскресенье.

Наконец, в июне тех, у кого пятидневка, ожидает короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России, 12 июня. Этот день выпадает на субботу, поэтому понедельник 14 июня тоже будет выходным.

День защитника Отечества отмечают с 1920-х годов. В советское время праздник назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.