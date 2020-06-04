Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в июне

В июне россияне будут больше отдыхать. Дополнительные выходные их ждут из-за празднования Дня России и проведения Парада Победы.

Первая короткая рабочая неделя наступит уже 8 июня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роструда. Трудовые будни продлятся по 11 июня включительно. К тому же в четверг продолжительность трудового дня меньше на час. Дни с 12 по 14-е число выходные.

Парад Победы, который перенесли из-за пандемии коронавируса, состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади устроили «исторический парад победителей».

Дату парада объявили выходным с сохранением зарплаты. Предыдущий день не считается предпраздничным, поэтому работать придется как обычно.

Рабочая неделя, на которой пройдет торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет «разделена» надвое: 22 и 23 июня — обычные будни, 24-е — нерабочий день, снова выйти на работу придется 25 и 26-го. Потом наступят выходные.

Парад на Красной площади 24 июня начнут в 10:00. В нем повторят некоторые элементы первого празднования.