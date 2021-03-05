Роструд напомнил о праздничных выходных в честь 8 Марта

Россиянам предстоит праздничный трехдневный отдых, который начнется 6 марта. Так как 8 Марта в этом году придется на понедельник, стандартный отдых в конце недели продлится на день.

«Праздник 8 Марта выпадает на понедельник. В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации данный день считается нерабочим. Следовательно, начинающиеся 6 марта выходные будут продлены еще на один день. Граждане России выйдут на работу во вторник, 9 марта. Послепраздничная рабочая неделя станет короткой — четырехдневной», — говорится в сообщении Роструда.

В ведомстве напомнили, что в этом марте сокращенных рабочих дней не будет. Следующие длинные выходные в нашей стране будут в мае. С 1 по 3 мая россияне чуть дольше отдохнут в честь Дня весны и труда, а с 8 по 10 мая — праздничные выходные в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

8 марта в Москве будет плохая погода: пойдет снег, поднимется порывистый ветер, а столбик термометра опустится до отметки в -15 градусов. Атмосферное давление будет скакать, что может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых.