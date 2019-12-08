Роструд напомнил о праве на допотпуск при переработках

Сотрудники с ненормированным рабочим днем имеют право на увеличенный оплачиваемый отпуск. Об этом заявили в Роструде.

«Согласно первой статьи 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени», — заявил представитель Роструда «Российской газете».

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В ведомстве подчеркнули, что ненормированный рабочий день может быть только эпизодически. Если сотрудник будет перерабатывать систематически, это нарушение может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

В Роструде также подчеркнули, что сотрудники с ненормированным рабочим днем имеют право не только на увеличенный оплачиваемый отпуск, к которому добавляются, как минимум, три дня, но и на отдых в выходные и нерабочие праздничные дни.