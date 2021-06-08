Роструд напомнил о единственной короткой рабочей неделе летом

Единственная за лето короткая рабочая неделя ждет россиян в июне. Об этом напомнили в Роструде.

В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпал на субботу. Поэтому выходной день будет перенесен на понедельник, пояснили в ведомстве. Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно.

В мае длинные выходные были объявлены с 1 по 10 число. Нерабочие дни решили продлить для противодействия распространению коронавируса. Президент Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 4 по 7 мая. Дополнительные ограничения на это время не вводились. В Роспотребнадзоре призвали больше бывать на природе, воздержаться от поездок в транспорте и походов в гости.

Тем не менее после майских выходных в Москве был зафиксирован рост случаев коронавируса. Мэр города Сергей Собянин объяснил это тем, что пока люди отдыхали, никто не обращался к врачам. После начала рабочей недели участились визиты в поликлиники. Горожане снова начали сдавать тесты на коронавирус. С этим и была связана динамика ежесуточного прироста заболевших.