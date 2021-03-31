Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в майские праздники

Несколько рабочих недель начала мая будут для россиян в формате четырехдневок, а 30 апреля работать нужно будет на час меньше. По производственному календарю праздничными нерабочими днями выбраны 1 и 9 мая.

«При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Роструда.

Также там отметили, что 30 апреля является рабочим днем, однако предпраздничным, поэтому его продолжительность рекомендуется уменьшить на целый час.

Исходя из данных в производственном календаре, следующими праздничними днями для россиян будут выходные с 12 по 14 июня на День России, а также с 4 по 7 ноября на День народного единства.

В пятницу, 2 мая жители России будут отмечать Пасху. Специалисты объяснили как правильно приготовить кулич, который является символом этого праздника, написал сайт «Утро.ру». Сперва нужно приготовить опару. Для этого смешиваются теплое молоко, дрожжи, сахар и мука. Получившуюся заготовку важно убрать в теплое место.