Ростовского подростка осудят за покушение на убийство школьника

В Новочеркасске пятнадцатилетний подросток пытался задушить знакомого школьника при попытке ограбления. Об этом сообщил сайт rostоvgazeta.ru.

По данным издания, в августе подросток пришел к своему 13-летнему знакомому и захотел украсть у него деньги. Сначала он угрожал школьнику ножом, потом стал душить проводом от мобильного телефона, нанося удары по голове. В результате он завладел суммой в размере сорок тысяч рублей и скрылся. Правоохранители задержали молодого человека. Его ждет скамья подсудимых.