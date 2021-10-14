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    14 октября 2021, 19:31

    Ростовского подростка осудят за покушение на убийство школьника

    Школьника едва не придушили в Ростовской области

    Редакция сайта 360

    В Новочеркасске пятнадцатилетний подросток пытался задушить знакомого школьника при попытке ограбления. Об этом сообщил сайт rostоvgazeta.ru.

    По данным издания, в августе подросток пришел к своему 13-летнему знакомому и захотел украсть у него деньги. Сначала он угрожал школьнику ножом, потом стал душить проводом от мобильного телефона, нанося удары по голове. В результате он завладел суммой в размере сорок тысяч рублей и скрылся. Правоохранители задержали молодого человека. Его ждет скамья подсудимых.