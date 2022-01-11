Ростовского депутата исключили из «Единой России» после дебоша в ресторане

Депутата городской думы города Шахты Вадима Литвинова исключили из «Единой России» после того, как в СМИ появились сообщения о дебоше, который народный избранник устроил в ресторане в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили на сайте регионального отделения ЕР.

«Обращаем внимание, что Вадим Литвинов в настоящее время не является членом партии „Единая Россия“. В конце декабря было принято решение о его исключении из депутатского объединения», — говорится в сообщении.

В «Единой России» отметили, что решение об исключении из партии согласовал политический совет ЕР в Шахтах. «Единая Россия» выступает за строгое соблюдение закона и этических норм поведения, подчеркнули в партии.

Местные СМИ писали, что Литвинов устроил дебош в ростовском ресторане «Магадан» 18 декабря. Очевидцы сообщали, что депутат конфликтовал с сотрудниками заведения. Прибывшие на место правоохранители изъяли у шахтинского депутата травматическое и огнестрельное оружие. На него составили административные протоколы и отпустили под обязательство о явке.

Весной 2021 года из «Единой России» обещали исключить депутата, выбросившего на дорогу канистру.