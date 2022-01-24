Ростовским молодоженам запретили громко смеяться в ЗАГСах во время церемонии

В Ростовской области изменили постановление регионального правительства о запрете на громкий смех для молодоженов и их гостей в ЗАГСах. Теперь он касается только проведения церемонии бракосочетания.

Документ, в котором говорилось о порядке проведения процедуры заключения брака, опубликовали 17 января. Запрет на смех обратил на себя внимание общественности и СМИ, после чего формулировку в постановлении несколько изменили.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет <…> формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

В ЗАГСе подчеркнули, что громко разговаривать, в том числе смеяться, нельзя при проведении церемонии бракосочетания в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС. Под запретом и другие действия, которые могут помешать процедуре.

На будущих молодоженах решили нажиться мошенники. Они начали продавать красивые даты для регистрации брака. Россиян предупредили, что забронировать день торжества можно только для себя, и призвали не верить мошенническим объявлениям.