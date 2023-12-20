Общество 20 декабря 2023, 10:54 Ростовский отель «Добрыня» закрылся после отказа заселять участников СВО Отель «Добрыня» закрыли после скандала с отказом заселить бойцов СВО РИА «Новости»

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Отель «Добрыня», расположенный в городе Миллерово Ростовской области, закрылся после того, как администратор отказалась заселить участников спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, название отеля исчезло из агрегаторов. При этом на звонки в «Добрыне» никто не отвечает.

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О скандале в ростовском отеле стало известно 18 декабря. Администратор не пустила в номер трех бойцов, которые планировали остаться там на одну ночь. Женщина заявила, что отель не обслуживает военнослужащих, потому что они «плохо себя ведут».

Позднее власти Миллерово объяснили, что бойцов СВО не смогли заселить из-за отсутствия подходящей комнаты в отеле. Глава администрации Олег Коваленко добавил, что номер бронировала женщина, но вместо нее в «Добрыню» приехали трое мужчин.

Женщина оказалась организатором трансфера из аэропорта, откуда надо было забрать военнослужащих. Она заявила, что бойцы СВО были трезвые, опрятные и не собирались ни с кем скандалить. Однако в «Добрыне» наотрез отказались принимать военнослужащих и вернули им предоплату.