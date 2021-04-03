Ростовский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с избитой девочкой

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова взяла на контроль ситуацию с девочкой в Новошахтинске, которую истязала мать. Сейчас правоохранители проводят необходимые проверочные мероприятия.

«В данный период времени проводятся проверочные мероприятия правоохранительными органами», — рассказала Черкасова «360».

Она отметила, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям матери. Сейчас ребенок помещен в медицинскую организацию.

О пострадавшей девочке узнали из соцсетей. Во «ВКонтакте» опубликован пост про местную жительницу, которая «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». Связанный ребенок от голода жевал одеяло, на руках образовались кровоподтеки от веревки. Знакомая матери пришла в гости и заметила замученную девочку. Женщина развязала ее, напоила, вызвала стражей порядка и скорую.

Этой историей уже заинтересовался следственный комитет России по Ростовской области.