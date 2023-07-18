Общество 18 июля 2023, 11:18 Ростовский Минтранс уточнил маршруты следования для автобусов в Крым Ростовский Минтранс заявил о возобновлении автобусного сообщения с Крымом РИА «Новости»

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Автобусное сообщение между Ростовской областью и Крымом восстановили, заявили ТАСС в ростовском Минтрансе. В ведомстве уточнили, что для заказных и регулярных автобусов маршруты будут отличаться.

Регулярные автобусы будут направляться через паромную переправу, а заказные уже следуют через новые регионы — по альтернативному маршруту.

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В Минтрансе отметили, что в Ростовской области сейчас растет загруженность перехватывающих парковок. На этих площадках формируют колонны грузовиков, следующих на полуостров.

В понедельник, 17 июля, продажу билетов на автобусы сообщением из Ростова-на-Дону до Крыма приостановили до момента утверждения новых маршрутов. По словам главы Ростовской области Василия Голубева, в регионе также делают все возможное для упорядочения автомобильного трафика.

«По всем вопросам находимся на постоянной связи с оперштабом Республики Крым, коллегами из других регионов», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Для туристов, которые едут в Крым и обратно, запустили горячую линию. Актуальную информацию об альтернативных маршрутах люди могут получать по телефону 8-804-333-32-31.