Ростовский комбинат подтвердил госпитализацию семерых рабочих после ЧП

Руководство ростовского комбината «Каменский» подтвердило информацию о госпитализации семерых рабочих после ЧП, произошедшего в одном из цехов. Информация об этом появилась на официальном сайте предприятия.

«29 июля, около 20:00, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В результате случившегося госпитализированы семь человек», — говорится в тексте.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие находятся в городской больнице. Однако в каком они сейчас состоянии, неизвестно. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что сотрудники попали в больницу с химическими ожогами, которые заняли 100% тела. Все пострадавшие — местные жители в возрасте от 31 до 55 лет.

Известно, что протоколы безопасности не были нарушены. Утечки химических веществ не произошло. Это следует из результатов проверки. СМИ писали, что в одном из цехов могло загореться оборудование. Пока это считается возможной причиной взрыва.