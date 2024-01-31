Общество 31 января 2024, 16:01 Ростовский гидрометцентр предупредил о дождях и гололеде в начале февраля

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Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на первую декаду февраля. В начале месяца ожидаются неблагоприятные условия. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

С 2 по 8 февраля территорию накроют проливные дожди и мокрый снег. Не исключено образование гололеда. Столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +8 градусов.