Ростовских медиков засняли залезающими в окно больницы. Оказалось, что они так спешили помочь

Житель Ростова-на-Дону снял видео с медиками, которые залезают в окно городской больницы № 7. Он обвинил их в тайном походе за водкой, так как услышал звон бутылок. В медучреждении все объяснили.

«В пакетах слышно, что звенят бутылки. Это, наверное, врачи ходили в аптеку за физраствором! Или сейчас нормой считается в грязной обуви лезть в больницу через окно, где лежат больные люди», — цитирует автора видео паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

Очевидец заявил, что двое медиков залезли внутрь, а третьего он якобы спугнул. По его словам, медик начал угрожать физической расправой. Заместитель главного врача больницы Ирина Тиракьянц рассказала «360», что медбратья помогали запершейся в палате бабушке.

«Это произошло в 02:00. Бабушка у нас, пациентка, мы ответили уже в Минздрав, в Горздрав, 1939 года рождения собралась пойти в туалет, закрыла дверь, захлопнула, не смогла ее открыть. Три наших медбрата, которые дежурили на этаже, решили не ломать эту дверь, а просто зайти с улицы», — сообщила Тиракьянц.

По словам собеседницы, пожилая женщина открыла медикам окно, они помогли ей с замком, сводили в туалет и оказали всю необходимую помощь.

Молодой человек, который снял эту странную сцену на камеру, обратился в региональный Минздрав и прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства случившегося. В комментариях призвали не искать везде подвох и усомнились, что медики делали что-то противоправное.