Общество 03 июля 2023, 21:40 Ростовские власти подсчитали ущерб от попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» составил свыше 92 млн рублей РИА «Новости»

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Общий ущерб дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону, который нанесла ЧВК «Вагнер», составил около 92,5 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, специалисты провели обследование улично-дорожной сети города и выявили дефекты дорожного полотна площадью 12 тысяч квадратных метров и 210 «квадратов» тротуарного покрытия. Также повреждения получили стрелочные переводы трамвайных путей. Все восстановительные дорожные работы уже завершены.

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«По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей», — сказал он.

Также Логвиненко отметил, что окончательную сумму восстановительных работ городские власти назовут после окончания ремонта.

Полицейские Ростова-на-Дону ранее изъяли оружие и технику, оставленную ЧВК «Вагнер» после ухода из города после попытки мятежа.