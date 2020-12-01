Ростовские власти отказались считать перебой в подаче кислорода причиной смерти 13 ковидных больных

Власти назвали причины смерти 13 пациентов с коронавирусом, которые скончались в ГБ № 20 Ростова-на Дону. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ. По официальным данным, они умерли не от перебоев в подаче кислорода, а из-за преклонного возраста, сопутствующих болезней и поражения легких.

Об этом рассказала журналистка Екатерина Гордон. В своем Instagram она опубликовала ответ администрации президента по этом вопросу.

В ответе сказано, что администрация президента уточнило информацию у правительства Ростовской области. Там сообщили, что все пациенты, которые погибли в ночь на 12 октября, получили медицинскую помощь в полном объеме.

Во время проверки больницы ведомство обнаружило дефекты в заполнении документации, но там не было информации о «фактах нарушения системы кислородной передачи». О проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ сообщил дежурный администратор больницы в ночь происшествия.

В ответе указаны три причины смерти 13 пациентов, которые скончались в ночь на 12 октября. Первой стал возраст погибших — средний возраст составил 81 год. Второй — обширное поражение легких — более 80%. Третьей причиной власти назвали хронические заболевания, которые были у 12 из 13 пациентов. У них диагностировали сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, а также хронические процессы в легких.

В документе также указано, что из стенограмм медкарт погибших следует: всем ковидным больным оказали кислородную поддержку.

Росздравнадзор начал проверку массовой гибели пациентов в октябре. СМИ со ссылкой на сотрудников реанимации рассказали, что 13 человек с подтвержденным коронавирусом умерли из-за перебоев в работе ИВЛ — в ночь на 12 октября в клинике начались проблемы с подачей кислорода.