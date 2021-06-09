Ростовские родители заметили укус блох на воспитанниках детсада

Воспитанников детского сада «Золушка» в Волгодонске покусали блохи. Об этом местному новостному сайту DonDay рассказали родители пострадавших детей.

«Зашла с утра с дочкой в детский садик, в раздевалке сняли верхнюю одежду, и я осталась расписаться в документах. И за это короткое время меня уже закусали блохи. Не знаю, как мы их раньше не замечали. Я тут же забрала ребенка из детского сада и обратилась к заведующей, которая сказала, что они примут меры и проведут санобработку группы», — рассказала мама одной из искусанных насекомыми девочек.

По данным сайта, всего пострадали шесть детей, а проблема в детсаду существует уже давно — на телах воспитанников красные пятна появлялись в течение месяца. Их отправляли по домам на карантин с подозрением на ветрянку в легкой форме.

Родители потребовали от руководства садика принять меры и провести санитарную обработку помещений, однако мама одного мальчика рассказала о бездействии заведующей. Взрослые решили действовать самостоятельно — они отправили детей на медосвидетельствование и предали произошедшее огласке. Также они обратились с коллективным заявлением в городскую прокуратуру и к детскому омбудсмену.

Осенью прошлого года в махачкалинских детсадах массово отравились воспитанники. Во время проверки у сотрудников учреждений нашли стафилококк.