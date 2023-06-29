Общество 29 июня 2023, 22:45 Ростовские полицейские изъяли оружие и технику, брошенные ЧВК «Вагнер» Полиция Ростова-на-Дону изъяла оружие, БТР и УАЗ, оставшиеся после ухода ЧВК «Вагнера» РИА «Новости»

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Полицейские Ростова-на-Дону изъяли оружие и технику, оставленную ЧВК «Вагнер» после ухода из города в минувшие выходные, когда была предпринята попытка мятежа. Отчет о работе правоохранителей в эти дни опубликовал общественный совет при городском УМВД.

Отмечается, что на все места, где были оставлены оружие и боеприпасы, 24–25 июня незамедлительно направляли полицейских вместе с военными. Нельзя было допустить, чтобы оружием завладели третьи лица, сказано в отчете.

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«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военную технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения российских Вооруженных сил.