29 июня 2023, 22:45
Ростовские полицейские изъяли оружие и технику, брошенные ЧВК «Вагнер»
Полиция Ростова-на-Дону изъяла оружие, БТР и УАЗ, оставшиеся после ухода ЧВК «Вагнера»
Полицейские Ростова-на-Дону изъяли оружие и технику, оставленную ЧВК «Вагнер» после ухода из города в минувшие выходные, когда была предпринята попытка мятежа. Отчет о работе правоохранителей в эти дни опубликовал общественный совет при городском УМВД.
Отмечается, что на все места, где были оставлены оружие и боеприпасы, 24–25 июня незамедлительно направляли полицейских вместе с военными. Нельзя было допустить, чтобы оружием завладели третьи лица, сказано в отчете.
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«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ „Патриот“, пулеметные ленты и так далее», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что военную технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения российских Вооруженных сил.
МВД РФ
Оружие
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