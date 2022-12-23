Общество 23 декабря 2022, 16:43 Ростовские хирурги спасли игуану, которая съела мужской носок

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В Ростове-на-Дону ветеринары спасли от смерти игуану, которая съела носок своего хозяина. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

Хозяева животного решили обратиться к ветеринарам после того, как заметили ухудшение самочувствия питомца и исчезновение у него аппетита.

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Хирурги во время операции вытащили из живота животного мужской носок, длина которого была практически равна туловищу игуаны. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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