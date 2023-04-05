Общество 05 апреля 2023, 16:32 Ростовские фермеры рассказали, как система РСМ Агротроник повышает рентабельность хозяйств

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Аппаратно-программный комплекс РСМ Агротроник, который уже внедрили в ряде хозяйств, позволил повысить их рентабельность. Об этом «Золотому Рогу» рассказал главный инженер КФХ Руденко О. В. из Ростовской области Альберт Айвазов.

По его словам, внедрение системы помогло контролировать, анализировать и потом планировать аграрную деятельность. Что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на все агротехнологические этапы полевых работ.

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«В хозяйстве уже два года эксплуатируем трактор Ростсельмаш 2375, на котором РСМ Агротроник был установлен в базовой комплектации. <…> Без системы мониторинга было бы хуже. Я бы не получал всю нужную информацию. А так я вижу, что и где сделано, и могу оперативно принимать решения. Также можно своевременно устранить проблемы несанкционированного использования техники», — рассказал Альберт Айвазов.

Он отметил также, что система РСМ Агротроник позволяет контролировать местоположение транспорта и его параметры. А также отслеживать рабочее время сотрудников. Кроме того, комплекс собирает данные о проделанной работе и ее результатах.

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