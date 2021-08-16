Ростовские аграрии рассказали о новом рекорде урожая

Объем урожая в Ростовской области в этом году превысил 12 миллионов тон зерновых. Регион смог побить свой собственный рекорд относительно 2020 года на три центнера. Об этом рассказало РИА ФАН.

Сейчас местные хозяйства готовят урожай для дальнейшей реализации, а также подготавливают семена к посеву озимых культур. Все партии проходят проверку на чистоту, всхожесть, жизнеспособность и влажность.

Глава Обливского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Валентина Писаренкова рассказала, что сельхозпроизводители направляют образцы семян для проверки посевных качеств, а также на экспертизу для выявления болезней. По итогам этого этапа будут смотреть, надо ли протравливать семена.

Ростовское зерно претендует на лидерство по качеству среди других российских регионов. Об этом говорят данные регионального Россельхозцентра.