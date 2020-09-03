Ростовская полиция объявила в розыск фельдшера-зомби

Мужчина надел форму фельдшера скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей, вылезая из машины скорой помощи с сумкой-укладкой в руке на улицах города, написал сайт «Русская планета».

«Шутника» проверят на предмет состава административного правонарушения в его действиях. Также дадут оценку действиям операторов, снимавших видео, и факту использования для розыгрыша машины скорой помощи со включенными маячками и сиреной.