Ростовская область ужесточит коронавирусные ограничения с 4 августа

В Ростовской области с 4 августа ужесточат коронавирусные ограничения. Они распространятся, в частности, на посещение кафе, МФЦ и спортзалов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Постановление об этом подписал губернатор области Василий Голубев. Согласно его распоряжению, жители региона смогут посещать МФЦ, почту, социальные фонды, расчетно-кассовые центры, заведения общепита, фитнес-клубы и спортзалы только при наличии сертификата о вакцинации, либо документа о перенесенном в течение полугода ковиде, либо отрицательном ПЦР-тесте. Ограничения распространятся и на посещение летних веранд.

Если таких документов нет, человек сможет получить государственные и муниципальные услуги только дистанционно. Аналогичные требования будут предъявлять к студентам, которые заселяются в общежитие, а также к работникам образовательных учреждений.

Заполняемость мест в точках общепита, кинотеатрах и учреждениях культуры не может быть больше 30%. В фитнес-центрах и спортзалах на одного посетителя не может приходиться менее 10 квадратных метров. Все концерты в помещениях, где нет посадочных мест, в области временно запрещаются.