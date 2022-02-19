Ростовская область получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — процитировало Гуськова РИА «Новости».

О получении средств первый замгубернатора области отчитался перед врио главы МЧС России Александром Чуприяном. Рабочая группа во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область в ночь на субботу, 19 февраля. Группа займется организацией размещения беженцев из Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить беженцев выплатой в размере 10 тысяч рублей. Эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик началось вечером 18 февраля.

Жителей ДНР и ЛНР отправляют в Ростовскую область, где для них подготовили пункты временного размещения. Через КПП в регион уже прошли более 1,1 тысячи человек. На территории области введен режим повышенной готовности.