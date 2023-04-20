Общество 20 апреля 2023, 18:34 Ростовская область отказалась от первомайских шествий и митингов ТАСС: в Ростовской области отказались от шествий и митингов на Первое мая

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В регионе, граничащем с Луганской и Донецкой народными республиками, не будут проводить традиционные митинги и шествия 1 мая — в праздник Весны и Труда. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя федерации Андрей Шпалов.

Совет с членами Федерации профсоюзов Ростовской области прошел 20 апреля. В регионе решили провести автопробеги и другие мероприятия, а на станции Первомайской в Ростове-на-Дону высадить аллею.

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«Было принято решение найти те места и объекты, которые связаны с 1 Мая, школы, районы и оказать шефскую помощь», — поделился Шпалов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала не проводить первомайские митинги и шествия в 2023 году в целях безопасности. Также Россия отказалась от шествия «Бессмертного полка» в традиционном виде. Жителям страны предложили разместить портрет ветерана на автомобиле или в социальных сетях.

Кроме того, 9 мая не состоится военный парад в Севастополе. Решение приняли военные на уровне Минобороны России