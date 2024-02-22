Общество 22 февраля 2024, 16:51 RostovGazeta.ru: морозная погода в Ростовской области сохранится до конца февраля

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Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области. Небольшие морозы останутся в регионе до конца февраля. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Каждую ночь столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Однако в дневное время есть вероятность потепления до +4 градусов.

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В субботу, 25 февраля, на территории субъекта усилится ветер и пройдут дожди. Такие условия сохранятся до вторника.