Ростовчанку лишили родительских прав за истязание детей

В Ростовской области суд решил лишить родительских прав женщину, которая истязала своих сыновей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, женщина била своих детей, морила голодом и не пускала в школу. Также были случаи, когда она выгоняла их на улицу без теплой одежды. Мальчикам приходилось прятаться у соседей или отсиживаться в окрестных балках и заброшенных домах. В результате женщину лишили родительски прав, а мальчиков перевели в детский дом.