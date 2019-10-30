Ростовчанке пригрозили лишением детей из-за грязной квартиры

На опубликованных кадрах видно, что мебели в комнате нет, стены ободраны. Кроме того, вокруг грязь, куча наполненных пакетов.

Сама владелица квартиры заявила ревизорам, что видео постановочное, а сестра просто хочет отнять у нее квартиру. Ирина Цыганкова объяснила, что грязь в квартире появилась из-за ремонта. От тараканов она уже избавилась, а старшему сыну она купит диван.

Однако соседи с ней не согласны. В беседе с журналистами они рассказали, что женщина оскорбляет всех вокруг и пропивает полученные на детей деньги.

На защиту Ирины встала сестра, которая и привела проверку. По ее словам, женщину надо лечить и снимать интоксикацию. Она пояснила, что сестра начала пить не так давно, а до этого была очень приличным человеком с двумя высшими образованиями.

В региональном главке МВД журналистам пояснили, что пока проверку еще проводят. В ней принимают участие органы опеки и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Детей у Ирины Цыганковой пока не забрали.