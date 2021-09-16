Ростовчанка выжила после падения с пятого этажа

В Ростове-на-Дону врачи спасли 30-летнюю женщину, которая весной выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщил «Царьград».

После падения горожанка получила множество травм и перенесла шесть операций. После выписки ее ждет длительный курс реабилитации. Отмечается, что она может разговаривать и сидеть. Кроме того, у нее сохранилась подвижность ног и рук.

«Отделения множественной и сочетанной травмы ГБСМП, куда доставили девушку, является уникальным для нашего региона. Сюда попадают пациенты после страшных автокатастроф и падений с высоты», — написал в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.