facebook_pixel
    16 сентября 2021, 17:07

    Ростовчанка выжила после падения с пятого этажа

    Артур Блянихов

    В Ростове-на-Дону врачи спасли 30-летнюю женщину, которая весной выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщил «Царьград».

    После падения горожанка получила множество травм и перенесла шесть операций. После выписки ее ждет длительный курс реабилитации. Отмечается, что она может разговаривать и сидеть. Кроме того, у нее сохранилась подвижность ног и рук.

    «Отделения множественной и сочетанной травмы ГБСМП, куда доставили девушку, является уникальным для нашего региона. Сюда попадают пациенты после страшных автокатастроф и падений с высоты», — написал в соцсетях глава городской администрации Алексей Логвиненко.