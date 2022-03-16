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    16 марта 2022, 12:14

    Ростовчанина осудят за нападение на соседку

    Артур Блянихов

    В Ростовской области перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвинили в нападении на пенсионерку. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

    По версии следствия, мужчина повздорил со своей соседкой в конце января. Он схватился за топор и ударил обухом женщину несколько раз по голове. Пострадавшая выжила и вызвала правоохранителей. Выяснилось, что нападавший состоит на учете в психдиспансере. Возбуждено уголовное дело.