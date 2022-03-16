Ростовчанина осудят за нападение на соседку

В Ростовской области перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвинили в нападении на пенсионерку. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, мужчина повздорил со своей соседкой в конце января. Он схватился за топор и ударил обухом женщину несколько раз по голове. Пострадавшая выжила и вызвала правоохранителей. Выяснилось, что нападавший состоит на учете в психдиспансере. Возбуждено уголовное дело.