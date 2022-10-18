Ростовчанина осудят по обвинению в ложных сообщениях о терактах | 360°

Общество 18 октября 2022, 20:18 Ростовчанина осудят по обвинению в ложных сообщениях о терактах

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В Ростове-на-Дону перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в совершении заведомо ложных звонков о готовящихся терактах. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Обвиняемый установил на свой смартфон приложение, изменяющее голос. После этого он сделал несколько звонков и сообщил, что в некоторых городах России готовятся террористические акты. Предупреждения мужчины оказались ложными. Правоохранители поймали его и возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.