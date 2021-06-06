Ростовчанин расстрелял бездомных собак. Жильцы еще с осени боялись агрессии щенков

Мужчина выстрелил в упор в бездомных собак во дворе на улице Андреева в Ростове-на-Дону. Пули пролетали и мимо лиц местных жителей. Сами жильцы уже неоднократно жаловались на агрессивных псов и боялись проходить мимо с детьми.

Ростовчанин устроил расстрел щенков в районе ЖК «Суворовский». Мужчина устал от бегающих дворняг, поэтому взял винтовку и открыл огонь. Он устроил расправу на глазах местных жителей, в том числе детей. Он ранил трех псов, один из них скончался по пути в ветклинику. Люди вызвали полицию, живодера задержали. По словам очевидцев, ростовчанин направлял оружие и в сторону жильцов, пули пролетали рядом с их лицами.

Местная жительница Юлия рассказала «360», что лично знает случаи, когда собаки вели себя агрессивно.

«Мой ребенок боится ходить там, где своры собак, а они тут везде», — заявила она.

Другая местная жительница — Ирина — рассказала «360», что около 10 щенят появились во дворе осенью. Жильцы сразу обратились в управляющую компанию, а те написали в органы для отлова собак.

«Потом эти письма повторялись. Жители самостоятельно тоже писали. В ответ получали письма с присвоением номера очереди», — отметила Ирина.

Этим щенкам уже приблизительно 8-10 месяцев. Однако до сих пор никто не приехал, не чипировал и не стерилизовал собак. По словам женщины, четвероногие подросли, стали кидаться на жильцов с домашними питомцами, гоняться с лаем за машинами, электросамокатами и велосипедами.

«Дети их реально боятся. Они огромной стаей в 12 штук постоянно бегают. Люди подходят за водой к водомату, остерегаясь развалившихся огромных собак, никто ж не знает, что у них на уме», — рассказала Ирина.

Она добавила, что щенки гадят в клумбы, метят молодые деревца и кустарники, отчего те погибают. А местные жители борются за чистоту в своем районе.