Ростовчанин покусал полицейского

По данным издания, супруга мужчины вызвала правоохранителей, поскольку он сильно выпил и начал дебоширить. Однако прибытие полицейских не отрезвило ростовчанина, и он укусил одного из них за руку и вывихнул ему палец.

В результате стражам правопорядка удалось скрутить дебошира и доставить его в отделение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следующие пять лет он может провести за решеткой.

Накануне в Соединенных Штатах началась очередная волна протестов из-за того, что полицейские ранили афроамериканца во время задержания. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Пока не известно, почему правоохранители начали стрелять по мужчине. По информации местных СМИ, у полиции при себе не было нательных камер. Отмечается, что это усложнит расследование.

Следователи уже начали разбираться в произошедшем. Полицейских, участвовавших в задержании, отправили в административный отпуск до выяснения всех обстоятельств.