Ростом цен на продукты в России заинтересовалась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура начала проверять, насколько обоснован рост цен на еду в России. В надзорном ведомстве пообещали принять жесткие меры в случае нарушений.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поднял тему роста цен на продукты. Он подчеркнул, что это происходит из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые. Он призвал своевременно реагировать на увеличение стоимости еды с учетом интересов бизнеса. По словам главы Российского государства, пандемия коронавируса тут вовсе ни при чем.

На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин назвал виновных в ситуации: ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры упустили контроль за ростом цен. Они недооценили риски и пустили все на самотек. Глава Кабмина добавил, что торговые сети не должны наживаться на людях.