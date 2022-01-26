«Ростелеком»: слитая база данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус» оказалась фейковой

База данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус», выложенная в даркнете, является недействительной. Личные данные переболевших и вакцинированных граждан в безопасности. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».

О проверке в результате утечки обезличенных данных из приложения ранее сообщило Минцифры РФ. Там также подчеркнули, что личные данные граждан находятся вне опасности.

«Опубликованная в „даркнете“ база данных приложения „Госуслуги СТОП Коронавирус“ не является валидной. Результаты внутренней проверки ПАО „Ростелеком“ показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что специалисты по информационной безопасности продолжат внутреннюю проверку по факту публикации обезличенных данный в сети.

Как рассказали в «Ростелекоме», после сообщения об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили, что они неработоспособны. В сгенерированной базе данных содержатся первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта. Такие данные не являются персональными.