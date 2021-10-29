«Ростелеком» попросил поднять плату за трафик для операторов связи

Минцифры может в этом году поднять плату за трафик для мобильных операторов. С такой просьбой в министерство обратился «Ростелеком», так как цены не пересматривались уже два года.

Предельные тарифы на услуги присоединения и пропуска трафика могут увеличиться для операторов связи до конца года. Для этого Минцифры опубликовало уведомление о подготовке соответствующего нормативно-правового акта. Согласно документу, его подготовили по просьбе «Ростелекома».

Как пояснили в компании, пересмотр тарифов необходим из-за развития сетей связи и инфляционных процессов. Цены не корректировались в течение последних двух лет, при этом показатели сетей «Ростелекома» изменились.

«Кроме того, действующие в настоящее время тарифы установлены ниже уровня экономически обоснованных затрат», — отметили в компании. Цитату привел «Коммерсант».

Последний раз тарифы индексировались в среднем на 6,5%. В этот раз значение может быть таким же. Участники рынка и эксперты полагают, что пересмотр тарифов может привести к увеличению стоимости голосовой связи для абонентов.