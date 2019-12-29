    29 декабря 2019, 19:34

    «Ростелеком» опроверг сообщения об утечке персональных данных пользователей портала госуслуг

    Александра Каширина

    Пресс-служба крупнейшего российского провайдера «Ростелеком» не подтвердила сообщения СМИ об утечке данных пользователей портала госуслуг. В компании сообщили, что такие происшествия не фиксировались.
    «Ростелеком» опроверг сообщения об утечке персональных данных пользователей портала госуслуг

    Было также отмечено, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены.

    В пресс-службе при этом допустили, что инцидент, о котором сообщили СМИ, мог быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое разрабатывают по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг.

    Данное приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой компанией «Ростелеком».

    Ранее сообщалось, что личные данные пользователей портала госуслуг, которые живут в ХМАО, оказались в открытом доступе, после чего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России инициировало проверку.