«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке персональных данных пользователей портала госуслуг
Было также отмечено, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены.
В пресс-службе при этом допустили, что инцидент, о котором сообщили СМИ, мог быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое разрабатывают по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг.
Данное приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой компанией «Ростелеком».
Ранее сообщалось, что личные данные пользователей портала госуслуг, которые живут в ХМАО, оказались в открытом доступе, после чего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России инициировало проверку.