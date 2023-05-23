Общество 23 мая 2023, 11:02 «Ростелеком» назвал причину сбоя в сети «Ростелеком»: причиной сбоя в сети стала техническая проблема на европейской площадке РИА «Новости»

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Сбой в сети у пользователей «Ростелекома» возник из-за технической проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Несколько Telegram-каналов написали, что абоненты «Ростелекома» пожаловались на проблемы с выходом в интернет. В основном трудности возникали при попытке посетить иностранные ресурсы. Пресс-служба оператора пояснила, что на европейской площадке обмена трафиком возникли перебои.

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«Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — уточнили в компании.

По данным пресс-службы, «Ростелеком» подключил резервные международные каналы связи. В России сети оператора функционируют в штатном режиме, заверили в компании.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что организация «Миранда-медиа», принадлежащая «Ростелекому» на 20%, может стать единым оператором мобильной связи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Компанию создали в Крыму в 2004 году.