«Ростелеком» бесплатно подключил Подмосковье и еще пять регионов к телемедицине

«Ростелеком» начал бесплатное подключение системы здравоохранения регионов к федеральной телемедицинской платформе. В Московской области и еще пяти других субъектах РФ услуга уже доступна.

Очень важно сейчас проявлять заботу и внимание к людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме и продолжают восстанавливаться дома. Это коварная болезнь, последствия ощущаются долго, и наша задача — поддержать каждого Андрей Воробьев губернатор Московской оласти.

Состояние больного постоянно отслеживают. При необходимости к нему выезжают врачи. В Московской области центр телемедицины открыт на базе научно-исследовательского института — МОНИКИ. В день его специалисты проводят более 300 консультаций. Пациент может получить консультацию и специалиста узкого профиля. Например, кардиолога, невролога, эндокринолога.

«Спасибо нашим медикам, это востребованный формат помощи, пусть и на расстоянии», — добавил Воробьев.

Как отметили в пресс-службе «Ростелекома, актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%, считают в компании.

Врачи в режиме онлайн могут делать назначения, выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы в случаях, предусмотренных законодательством.

Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru, используя учетную запись портала госуслуг. От посетителя сайта требуется выбрать нужного специалиста и записаться на прием.

«Наше решение поможет обеспечить доступность медпомощи за счет более эффективного распределения нагрузки на врачей, привлечения персонала из других городов и районов, а также врачей сети клиник „Мать и дитя“ — нашего партнера по проекту. Мы смогли запустить проект в сжатые сроки, объединив свои инфраструктурные и цифровые компетенции с медицинскими компетенциями наших партнеров», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Телемедицина в течение этого года прошла испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях. В этот период удалось отработать взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. Услугами платформы уже могут пользоваться жители Белгородской, Владимирской, Калужской, Московской, Ростовской областей и Пермского края. В 2021 году платформа заработает во всех регионах страны.