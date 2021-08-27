Ростехнадзор нашел 500 нарушений на Магнитогорском металлургическом комбинате

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора выявила 500 нарушений на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка прошла на 26 опасных производственных объектах ММК.

«В ходе проверочных мероприятий было выявлено 500 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности», — сказано в сообщении.

Специалисты выяснили, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля. Также представлены недостоверные сведения, которые характеризуют опасные производственные объекты. Кроме того, отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах II группы, не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «ММК» и 29 должностных лиц открыто административное производство по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» КоАП РФ. Организация должна устранить нарушения.

«Исполнение предписаний находится на контроле Уральского управления Ростехнадзора», — сказано в сообщении.

Проверка проходила с 10 по 23 августа 2021 года.