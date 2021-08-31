«Ростех» готовит для правительства Крыма ряд возможных вариантов строительства заводов по опреснению морской воды с использованием своих газотурбинных двигателей малой мощности ГТА-25 и ГТА-16. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Госкорпорация, как отмечает издание, может предложить правительству Крыма построить к 2030 году девять установок мощностью около миллиарда кубометров пресной воды в год.

«Ростех» для электроснабжения комплексов рассчитывает создать 900 МВт новой генерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. По оценкам экспертов, только электростанции могут обойтись в 78 миллиардов рублей.

При этом пока, как отмечается в материале, российское правительство рассчитывает потратить восемь миллиардов рублей до 2024 года на две опреснительные установки в Крыму, а необходимость в таких заводах только обсуждается.

Крым начал испытывать трудности с пресной водой после того, как Украина в 2014 году в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Вопрос решался за счет подземных источников и хранилищ, однако в прошлом году они сильно обмелели. В связи с этим власти в некоторых городах ограничили подачу воды. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.