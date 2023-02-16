Общество 16 февраля 2023, 17:10 Ростех подписал контракты на производство крупной партии самолетов и вертолетов Ростех подписал контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов РИА «Новости»

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Входящие в Ростех авиастроительные компании ОАК и «Вертолеты России» подписали контракты на производство гражданских воздушных судов. Объединенная корпорация выпустит 71 самолет и 107 вертолетов, собщили в госкорпорации.

По контракту до 2025 года «Аэрофлоту» поставят 63 лайнера. Также компания получит 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214. В то же время 17 отечественным авиакомпаниям передадут 86 винтокрылых машин Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1.

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Дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» до 2026 года получит восемь единиц SSJ New, 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3.

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Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что подписание контрактов позволит открыть полномасштабное производство необходимых машин.

«Соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, „Вертолетов России“ и других компаний, участвующих в кооперации», — отметил он.

По его словам, сейчас на отечественный авиапром легла масштабная задача. В короткие сроки авиационная промышленность должна развернуть производство и обеспечить авиакомпании современными самолетами и вертолетами.

В начале февраля секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российский авиапром нуждается в специалистах. Отрасли требуются инженеры, конструкторы и технологи.